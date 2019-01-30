TSK'da FETÖ'den kaç kişi açığa alındı! Hulusi Akar rakam verdi

FETÖ ile mücadele kapsamında TSK'da açığa alınan personel sayısı belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı, son 7 ayda toplam 1076 personelin açığa alındığını açıkladı.

Açığa alınanlardan 624'ü Kara Kuvvetleri; 107'si Deniz Kuvvetleri ve 345’inin ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu öğrenildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "FETÖ ile mücadele, tüm kuvvet komutanlıkları, karargah, birlik ve kurumlar tarafından, bir bütün halinde, hiçbir fark olmaksızın, belirlenen kıstaslar doğrultusunda, dikkat ve hassasiyetle sürdürülmektedir. Yeni bilgi ve belgeler çıktıkça bu mücadele devam etmekte, gereği yapılmaktadır" dedi.