TSK, YPG'nin Öcalan anıtını havaya uçurdu!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) yapılan keşif faaliyetinde, terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca, Kilis'in Gülbaba köyünün karşısındaki Darmık Dağı'nın güney yamacına 'Öcalan Anıtı' inşa edildiği belirlendi. Terör örgütü tarafından provokasyon yapmak için 53 metrelik beton yapı üzerine yerleştirilen, Öcalan posterinin yer aldığı sözde anıtın imha edilmesi amacıyla operasyon başlatıldı.

Örgüt mensuplarınca propaganda malzemesi haline getirilmek istenen sözde anıt için Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında hava harekâtı düzenlendi. Yapının yerli üretim SİHA ve milli akıllı mühimmatlar kullanılarak bombalanmasının görüntüleri paylaşıldı. Vurularak yerle bir edilen sözde anıtın üzerinden kalkan toz bulutu dikkati çekti.

Sözde anıtın altında örgüt tarafından kullanılan sığınak ve barınaklar olduğu ve bunların Burseya Dağı’ndaki tahkimatlardaki gibi yoğun demir destekli kalın beton duvarlardan inşa edildiği öğrenildi. Askeri kaynaklar, “Hedef sadece sözde terör örgütü liderinin anıtı değil aynı zamanda sığınaklardı” bilgisini verdi.

TSK ve ÖSO birlikleri Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin'in kuzeyinde bulunan Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü de terör örgütü PYD/PKK'dan temizledi.

ABD'yi bitirecek görüntü ortaya çıktı

Burseya Dağı'nın düşürülmesinin ardından operasyon başlatılan Darmık Dağı, kara ve hava unsurlarınca ateş altına alındı. Belirlenen terör örgütü PYD/PKK hedefleri, savaş uçakları, bölgede konuşlu fırtına obüsleri ve topçu birlikleri ile sabah saatlerinden itibaren imha ediliyor.

TSK ve ÖSO tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak amacıyla Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta Zeytin Dalı Harekâtı başlatılmıştı.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekâtının 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.