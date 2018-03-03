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TSK yeni hedefini böyle vurdu

TSK yeni hedefini böyle vurdu

Raco’nun alınmasının ardından Cinderes kıskaca girdi. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.

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Eklenme Tarihi: 03-03-2018 17:43 - Güncelleme: 03-03-2018 17:43

TSK ve ÖSO, Raco’nun yanında Afrin'in batısında stratejik bir tepe ve iki köyün kontrolünü ele geçirdi. ÖSO’nun Raco’ya giren birliğinin komutanı Mecit Ebu el Nur, bu beldenin önemine bağlı olarak her tarafa çok sayıda mayın döşendiğini, buna rağmen şiddetli çatışmalardan sonra beldeyi ayrılıkçı teröristlerden temizlediklerini söyledi.

Mecit Ebu el Nur, bugün şafakla başlattıkları harekatla iki saatlik şiddetli çatışmanın ardından stratejik öneme sahip olan bir dağın kontrolünü sağladıklarını söyledi. ÖSO Sözcüsü Ebu el Nur, ÖSO’nun Cinderes mihverinde bulunan Ramadiye ve Cemilek köylerinin ele geçirilerek, Cinderes bölgesinde bulunan PKK/YPG'li teröristlerin kıskaca alındığını söyledi.

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Raco’ya askerlerle birlikte görüntüleri kaydeden bir ÖSO askeri de Raco’nun tamamen kontrol altına alındığını belirterek, "Bu da PYD’nin Raco’daki karargahı” dedi.

CİNDERES VURULUYOR

 Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay'ın karşısındaki terör mevzileri, savaş uçakları, helikopterler ve uçaklar tarafından ateş altına alındı. Afrin'in batısındaki Cinderes'in çevresinde dumanların yükseldiği görüldü.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Mart 2018 18:45 Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) yayınladığı son raporda harekatın başladığı 20 Ocak’tan bu yana 37’si çocuk 29’u kadın olmak üzere 189 sivil Afrin sakininin hava akınları ve topçu ateşi sonucu hayatını kaybettiğini duyurmuştur.

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