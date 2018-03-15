TSK yayınladı... Afrin'deki o nokta vuruldu!

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek amacıyla YPG/PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen iş makinesi vuruldu.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Afrin'den çıkmaya çalışan sivil halkı engellemek maksadıyla yola yerleştirilen iş makinesinin vurulduğu bildirildi.
İş makinesinin vurulma anına ilişkin görüntüler paylaşıldı. Vurulan iş makinesinden yükselen dumanlar da görüntülere yansıdı.
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