TSK ve Emniyet'te göreve iade elinler için 'FETÖ Havuzu'...

OLAĞANÜSTÜ Hal'in kalkmasının ardından devreye girmesi için hazırlanan yasa tasarısından 'FETÖ Havuzu' çıktı. Yasa teklifine göre, ihraç edilen Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet mensuplarından mahkeme kararıyla iade edilenler için kurumlarda ‘havuz’ oluşturulacak. FETÖ’den yargılananlar ‘araştırma merkezi’ adı verilen birimlerde çalışacak.

Hürriyet'in haberine göre, TBMM gündemindeki teklifin, 20. maddesinde 7075 sayılı yasada değişikliğe gidildi. Buna göre, Türk Silahlı Kuvvetleri ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntem uygulanacak.

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ... FETÖ başta olmak üzere, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca, ‘Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen örgütlerle’ ilişkisi olduğu gerekçesiyle, kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek. Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan ‘araştırma merkezlerinde’ istihdam edilecek. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak. Söz konusu kadrolar herhangi bir sebeple boşalmaları halinde iptal edilmiş sayılacak. Tebliğ tarihini takip eden on gün içerisinde göreve başlamayanların atanma hakkı düşecek.

TAZMİNAT TALEP EDEMEYECEKLER AMA... Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek. Bu personel, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talep edemeyecek.

AYNI UNVANI, RÜTBEYİ KULLANAMAYACAKLAR... Mahkeme kararları saklı kalmak üzere, ilgililerin kamu görevinden çıkarılmasına ilişkin kanun hükmünde kararname hükümleri, bu madde kapsamında yer alanlar bakımından tüm hüküm ve sonuçlarıyla birlikte ilgililere ilişkin komisyon kararı alındığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere ortadan kalkmış sayılacak.

Bu madde kapsamına giren personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak. Emniyet hizmetleri sınıfındakiler hariç olmak üzere muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve silahları irat kaydedilecek. Talepte bulunanların Ordu Yardımlaşma Kurumu üyelikleri devam edecek.

ŞEHİR DIŞINA GÖREV... Siyasilerin ‘FETÖ havuzu’ olarak nitelendirdiği bu araştırma merkezlerinin görev, yetki ve sorumlulukları, kurulacağı iller, çalışma usul ve esasları ve diğer hususlar ilgili bakanlık tarafından yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenecek. Bakan onayı ile Ankara dışında araştırma merkezlerine bağlı çalışma grupları oluşturulabilecek.

Bu personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin konularda ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkili olacak.

KRİPTO OLMA ŞÜPHESİ... AK Parti kaynakları bu düzenlemenin gerekçesini, “Bu örgütün en mahrem yapılanması TSK ve Emniyet’tedir. Göreve iade kararı verilmiş olsa bile, bu personelden halen kripto olmasından şüphelenilenler olabilir. Sonuçta bunlar silah kullanan insanlar. Devlet kendini tehlikeye atmaz. Bunların geri planda bir görevde tutulması gerekir ve doğrudur. İdarenin kafasında soru işaretleri varsa, güven unsuru oluşmamışsa, kritik görevlere getirilemezler” sözleriyle açıkladı.