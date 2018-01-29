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"TSK sivilleri hedef aldı" diyen TRT spikeri hakkında soruşturma

"TSK sivilleri hedef aldı" diyen TRT spikeri hakkında soruşturma

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e başlattığı harekatın 9. gününde TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında 2 kez, 'TSK'nın sivilleri hedef aldığını' söyledi. Dalkılıç "Terör örgütü PKK, Burseya tepesinden sivilleri vuruyor" diyecekken sehven "TSK" dediğini söyleyerek özür diledi. Spiker hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

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Eklenme Tarihi: 29-01-2018 00:55 - Güncelleme: 29-01-2018 00:55

TRT Haber spikeri Tuğba Dalkılıç, canlı yayında 2 kez, 'TSK'nın sivilleri hedef aldığını' söyledi. Olayın ardından Twitter üzerinden hata yaptığını söyleyerek özür dileyen spiker, "Bugün TRT Haber ekranlarında yaptığım canlı yayın sırasında 'Terör örgütü PKK, Burseya tepesinden sivilleri vuruyor' diyecekken sehven 'TSK' dedim. Tamamen yayın heyecanıyla yapılmış bir hataydı. Kamuoyundan çok özür diliyorum" dedi. TRT Haber'den konuya ilişkin yapılan açıklamada ise spiker hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

TRT Haber'den konuya dair yapılan açıklama şöyle:

"28.01.2018 tarihinde (bugün) Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ÖSO ile birlikte Zeytin Dalı harekâtı çerçevesinde Burseya Dağı’nı ele geçirmek için başlattığı operasyon TRT Haber kanalında başarılı bir şekilde izleyicilerimize ulaştırılmıştır. Operasyonun yapıldığı Burseya Dağı’ndan canlı görüntülerle aktarılan yayın sırasında ekranda olan spikerimiz, bağlantı yaptığı muhabirimiz Bülent Çulcuoğlu’nun ifadelerini canlı yayının vermiş olduğu heyecanla yanlış aktarmıştır. Bu istenmeyen bir canlı yayın kazasıdır. Yaşanan bu üzücü hatanın ardından spikerimiz derhal ekrandan çekilmiş, yerine yeni bir arkadaşımız görevlendirilmiştir. Ayrıca söz konusu spikerimiz hakkında gerekli inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurur ve yaşanan bu hata nedeniyle özür dileriz."

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