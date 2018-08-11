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TSK: 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

TSK: 'Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Şırnak/Akçay’da 2 güvenlik gücünün şehit olmasına yol açan 'Redur Koçer' kod adlı Halit Ericek isimli teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 11-08-2018 19:15 - Güncelleme: 11-08-2018 19:15

TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yapılan açıklamada Şırnak/Akçay’da 2 güvenlik gücünün şehit olmasına yol açan 'Redur Koçer' kod adlı Halit Ericek isimli teröristin öldürüldüğünü belirtildi.

TSK’dan yapılan yazılı açıklamada, “Şırnak/ Küpeli dağı bölgesinde 07 Ağustos 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirilen beş teröristten birinin Redur Koçer kod adlı Halit Ericek isimli terörist olduğu tespit edildi.

Söz konusu teröristin, 19 Haziran 2018 tarihinde Şırnak/Akçay bölgesindeki operasyon birliklerimize EYP saldırısı düzenleyerek iki kahraman vatan evladının şehit olmasına yol açan terörist olduğu belirlendi.

Terörle mücadelede büyük bir fedakarlıkla görev yapan Mehmetçik bir kez daha şehit kanını yerde bırakmadı. Şehitlerin emaneti topraklar, onlara yaraşır şekilde mücadele eden Mehmetçiğe emanet” denildi.

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