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TSK, Münbiç'in batısını da mı vurdu?

TSK, Münbiç'in batısını da mı vurdu?

Yerel kaynaklar, Türk savaş uçaklarının, Münbiç'in batısındaki bazı hedefleri bombaladığını iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 25-01-2018 00:15 - Güncelleme: 25-01-2018 00:15

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı devam ederken, Münbiç'in batısındaki bazı hedeflerin Türk savaş uçakları tarafından bombalandığı iddia edildi.

Yerel kaynakların geçtiği bilgilere göre, Türk jetleri Münbiç'in batısındaki Arima ve Dandaniye köylerine hava harekatı düzenledi. Yine iddialara göre, Münbiç'in kuzeyinde yer alan Um Julud ve Yalışlı da vurulan bölgeler arasında.

DESTEK GÜÇLER VURULDU İDDİASI

Dün gece Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın programının konuklarından Mete Yarar ve Çetiner Çetin de söz konusu iddialara ilişkin duyumlar aldıklarını programda ifade ettiler.

Mete Yarar, Münbiç civarından Afrin'deki YPG'li teröristlere destek olmak için gönderilmeye çalışılan güçlerin ilerleyişi sırasında hava harekatı yapıldığının öne sürüldüğünü belirtti.

TSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerTSK vuruyor ÖSO ilerliyor Afrin'den yeni karelerHABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN

 

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