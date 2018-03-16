TSK havadan bildiri attı işte o mesaj

Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillere zarar gelmemesi için azami önem gösteren Türk Silahlı Kuvvetleri şehir merkezine operasyon öncesi kritik bir hamle yaptı. Afrin'de yaşayan siviller havadan atılan bildiriyle canlı kalkan olmamaları konusunda uyarıldı. Havadan bir bildiri de teröristlere atıldı.

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik olarak aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, Afrin bölgesinde bulunan teröristlere yönelik olarak aşağıdaki bildiri Arapça ve Kürtçe olarak havadan atılmıştır." denildi.

İşte o bildiriler;