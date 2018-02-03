  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK giremez denen kasabada Öcalan posteri böyle indirildi

TSK giremez denen kasabada Öcalan posteri böyle indirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Afrin'de başlattığı operasyon tüm hızıyla devam ediyor. TSK Afrin yakınındaki Bülbül kasabasını ele geçirdi. TSK Bülbül kasabasında bir okulda Öcalan posterlerini temizledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 03-02-2018 11:50 - Güncelleme: 03-02-2018 11:50

Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilen Bülbül’deyiz" diyerek, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi.

TSK GİREMEZ DENEN KASABA: Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK giremez denen kasabada Öcalan posteri böyle indirildi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Tamer 03 Şubat 2018 13:19 sorun chp ye ve ab ülkelerine bunlar pkk lı değilmiş, görün bakın okullarda bile şerefsiz apo resimleri var.

    CEVAP YAZ 1 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat