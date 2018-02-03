TSK giremez denen kasabada Öcalan posteri böyle indirildi

Kasabadaki bir okulun duvarlarında yer alan Abdullah Öcalan posterlerini temizleyen Türk askeri, "Girilmez denilen Bülbül’deyiz" diyerek, örgütün Afrin’deki izlerini gösterdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin’in yakınındaki Bülbül kasabasına ulaştı. Türk askerlerinin Bülbül’deki bir resmi kurumda yaptıkları incelemede duvarlardaki sözde "Büyük Kürdistan" haritası ve Abdullah Öcalan’ın posterleri indirildi.
TSK GİREMEZ DENEN KASABA: Türk komutanın yaptığı keşif anbean cep telefonuna kaydedildi. Türk ordusunun giremeyeceğini söyledikleri Bülbül’ü ele geçirdiklerini belirten komutan, resmi kurumdaki bütün terör örgütü görsellerini temizledi.
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