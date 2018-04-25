TSK duyurdu! Teröre hava bombardımanı

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine düzenlenen hava harekatında 10 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesine dün hava harekatı düzenlendi.
10 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Hava harekatı sonucu 10 silahlı bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.
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