TSK duyurdu! Teröre ağır darbe

Türk Silahlı Kuvvetlerince 4-20 Nisan'da Tunceli, Diyarbakır ve Şırnak ile Irak’ın kuzeyindeki operasyonlarda 37 terörist etkisiz hale getirildi.

TSK’dan yapılan açıklamada "Terörle Mücadele Harekatında, 14-20 Nisan 2018 tarihleri arasında, ikisi sözde lider kadroda olmak üzere toplam 37 terörist etkisiz hale getirilmiş, muhtelif tipte toplam 44 silah ele geçirilmiş, 41 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da bugüne kadar harekat alanının tamamında toplam 117 adet mayın ve 855 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edilmiştir" denildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerince Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı ise 4254 oldu.