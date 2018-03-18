TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Afrin kent merkezinden sonra Mabatlı belde merkezi de teröristlerden temizlendi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.İşte Afrin'den son gelişmeler...

TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı 58. gününde zaferle sonuçlandı... TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi... Zafer haberini Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Çanakkale'den verdi: "Afrin'de artık terör paçavraları değil Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor..." Genelkurmay'dan yapılan son dakika açıklamasında da "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi... Afrin hükümet konağı gönderine de bir Türk askerinin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır" sözlerinin ardından Türk bayrağı çekildi... TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Afrin kent merkezinden sonra Mabatlı belde merkezi de teröristlerden temizlendi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.

117
TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.

217
TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

317
TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü. Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.

417
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro