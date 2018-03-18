TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı 58. gününde zaferle sonuçlandı... TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi... Zafer haberini Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Çanakkale'den verdi: "Afrin'de artık terör paçavraları değil Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor..." Genelkurmay'dan yapılan son dakika açıklamasında da "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi... Afrin hükümet konağı gönderine de bir Türk askerinin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır" sözlerinin ardından Türk bayrağı çekildi... TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Afrin kent merkezinden sonra Mabatlı belde merkezi de teröristlerden temizlendi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.