TSK duyurdu! Afrin'e Türk bayrağı dikildi Afrin'de son durum

Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı 58. gününde zaferle sonuçlandı... TSK ve ÖSO Afrin kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi... Zafer haberini Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan Çanakkale'den verdi: "Afrin'de artık terör paçavraları değil Türk bayrağı ve ÖSO bayrağı dalgalanıyor..." Genelkurmay'dan yapılan son dakika açıklamasında da "Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir." denildi... Afrin hükümet konağı gönderine de bir Türk askerinin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır" sözlerinin ardından Türk bayrağı çekildi... TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Afrin kent merkezinden sonra Mabatlı belde merkezi de teröristlerden temizlendi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alındı.
Zeytin Dalı Harekatı kapsamında sabah 08.30'da kontrolün tamamen sağlandığı Afrin'de güvenlik güçleri bir yandan arama tarama faaliyetlerini sürdürürken diğer yandan da stratejik öneme sahip binalara girildi. Şehir merkezine girişte tekbir getiren güvenlik güçleri daha sonra buradaki Hükümet binasına çıkarak Türk bayrağını dalgalandırdı.
Bu sırada görevli bir askerin binanın çatısına çıkarak, "Türk Silahlı Kuvvetlerinin 18 Mart Şehitler gününe, yüce Türk milletine ve şehitlere armağanıdır." diyerek bayrağı üç kere öpüp göndere çektiği görüldü. Görüntülerde ilçe merkezindeki tanklar, Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar da yer alıyor.
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