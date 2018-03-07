TSK, Dujarric'in sözlerini paylaştı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrinbölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.
TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in PKK/YPG’yi kastettiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı.
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