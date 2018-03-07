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TSK, Dujarric'in sözlerini paylaştı

TSK, Dujarric'in sözlerini paylaştı

TSK, sosyal medya hesabı Twitter'dan BM Genel Sekreteri Sözcüsü Dujarric'in sözleri 'flaş' açıklaması olarak paylaştı. TSK, sosyal medya hesabından ilk defa böyle bir paylaşımda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 22:19 - Güncelleme: 07-03-2018 00:19

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric’in Suriye’nin Afrinbölgesinde yaşanan olaylar hakkında yaptığı açıklamayı resmi Twitter hesabından yayımladı.

TSK, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric’in PKK/YPG’yi kastettiğini belirterek “Afrin’deki yerel yöneticiler halen hiç kimsenin şehri terk etmesine izin vermiyor” sözlerini yayımladı. 

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  • Misafir 07 Mart 2018 00:46 Harekata TSK ile birlikte katılan ÖSO mensuplarının kayıp ve yaralı sayısı kaç?..Bunlar TSK’nın bünyesi içinde herhangi bir sıfatla örgütlenmiş bir askeri güç müdür?

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