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TSK az önce yayınladı teröristler bunu yapmaya başladı

TSK az önce yayınladı teröristler bunu yapmaya başladı

TSK Afrin'den yeni görüntüler yayınladı. Görüntülerde Afrin kent merkezinde araçları yakan teröristler yer alıyor. Öte yandan TSK, Afrin’de hastane bombalandığı iddialarını da yalanladı. TSK’dan yapılan açıklamada "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberler gerçek dışıdır" denildi.

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Eklenme Tarihi: 17-03-2018 11:18 - Güncelleme: 17-03-2018 11:18

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. 

TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.

TERÖRİSTLER AFRİN ŞEHİR MERKEZİNDE ARAÇLARI YAKIYOR
Afrin'den ayrılmaya çalışan sivilleri engelleyen YPG'li teröristlerin görüntülerinin ardından bugün de yeni görüntüler geldi. Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından Afrin kent merkezinde araçları yakan teröristlerin görüntülerini paylaştı.

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