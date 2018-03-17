TSK az önce yayınladı teröristler bunu yapmaya başladı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.
TSK’dan yapılan açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı sivillere ve çevreye kesinlikle zarar verilmeyecek şekilde icra edildiği bildirilerek, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından Afrin'de hastane bombalandığına dair haberlerin gerçek dışı olduğu bildirildi.
TERÖRİSTLER AFRİN ŞEHİR MERKEZİNDE ARAÇLARI YAKIYOR
Afrin'den ayrılmaya çalışan sivilleri engelleyen YPG'li teröristlerin görüntülerinin ardından bugün de yeni görüntüler geldi. Genelkurmay Başkanlığı sosyal medya hesabından Afrin kent merkezinde araçları yakan teröristlerin görüntülerini paylaştı.
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