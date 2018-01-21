TSK, Afrin’i obüslerle bombardımana tutuyor!

Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk Silahlı Kuvvetleri, YPG'ye ait hedefleri, hava kuvvetleri ile karadan Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ve fırtına obüsleri ile vuruyor. Askeri kaynaklar ÇNRA'ların bu operasyonda hedeflerin imha edilmesinde önemli başarılar kazandığını belirttiler.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesine Afrin bölgesinden 5, Kilis’e ise 1 roket atıldı. Bunun üzerine Zeytin Dalı Harekatı kapsamında TSK Suriye sınırındaki obüslerle teröristlere misliyle karşılık veriyor. Sınır çevresindeki köylerde vatandaşların çektiği görüntülerde obüslerin arka arkaya bomba atması görülüyor.
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