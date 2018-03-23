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TSK Afrin'de 100 aşkı yağmacı yakaladı

TSK Afrin'de 100 aşkı yağmacı yakaladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Artyom Kojin, "TSK, Afrin’deki silahlı grupların suç niteliğindeki eylemlerini durdurdu" dedi.

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Eklenme Tarihi: 23-03-2018 14:36 - Güncelleme: 23-03-2018 14:36

Rusya Dışişleri Bakanlığı Enformasyon ve Basın Departmanı Direktör Yardımcısı Artyom Kojin, TSK’nın Afrin’deki yasadışı silahlı grupların suç teşkil eden eylemlerini durdurduğunu söyledi.

Gazetecilere konuşan Kojin "18 Mart'ta Afrin ele geçirildi. Kürt grupların liderleri bölge halkının akıbeti konusundaki sorumluluğunu fark ederek çatışma olmaksızın kentten çekilme kararı aldı. Suriye'deki silahlı örgütlerden kalanlar da yağma gerçekleştiriyordu. Kentteki karışıklık ancak TSK'nın kararlı eylemlerinin ardından birkaç gün sonra durdurulabildi" dedi. Kojin, TSK'nın 100'ü aşkın yağmacıyı yakaladığını ifade etti. 

Afrin'de 4 grad füzesi ele geçirildi

 

ÖSO'DAN YAĞMA SUÇU İŞLEYENLERE YAPTIRIM: Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Afrin'de yağmaya karışan iki mensubuyla ilişiğini kestiğini ve yaptırımlara devam edeceğini açıkladı.

ÖSO bileşenlerinden "Üçüncü Kolordu'dan" yapılan yazılı açıklamada, Afrin ilçe merkezinde yağmalama suçlarına karışan iki mensubunun ÖSO ile ilişkisinin kesildiği bildirildi.

Açıklamada, yağmaya karışanlara yaptırımların devam edeceği ve ÖSO ile ilişkilerinin kesileceği kaydedildi. Öte yandan Suriye Geçici Hükümeti, yaptığı yazılı açıklamada, ÖSO'dan, Afrin'deki sivillerin ve mal varlıklarının korunması için gerekli güvenliğin sağlanmasını istedi.

Açıklamada, Afrin ilçe merkezinde yağmaya karışan ÖSO unsurlarının yargılanması ve mağdur edilenlerin haklarının iade edilmesi gerektiği vurgulandı. 

İlçe merkezindeki güvenliği sağlayan kontrol noktalarına daha fazla takviye yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, ilçe merkezindeki resmi dairelerin de korunması çağrısında bulunuldu. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Mart 2018 15:00 Hani Öso komutanı sadece 2 tane yağmacı var, onları uzaklaştırdık diyordu, bunlar ganimet peşinde koşan çeteler, hepsi böyle.

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