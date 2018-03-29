TSK açıkladı: Yaralanan asker şehit oldu

Genelkurmaydan yapılan yazılı açıklamada, Hakkari Şemdinli'de 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.