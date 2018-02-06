  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

TSK açıkladı! Afrin'den acı haber geldi

TSK açıkladı! Afrin'den acı haber geldi

TSK 'Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur' açıklamasında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-02-2018 18:59 - Güncelleme: 06-02-2018 00:46

TSK'dan gelen son dakika Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir askerin şehit olduğu belirtildi. Bu arada Darmık Dağı bölgesinde bir tank isabet alırken, saldırıda yaralanan olmadı.

Suriye'deki terör odaklarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın dünkü bölümünde bir asker şehit oldu, Darmık Dağı'nda bir tank isabet aldı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

DARMIK DAĞI'NDA TANK İSABET ALDI

Bu arada TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankın tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı belirtilirken, saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir tankın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı kaydedildi.

Saldırıda, tankın hafif hasar aldığı belirtilerek, personel zayiatının bulunmadığı vurgulandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN TSK açıkladı! Afrin'den acı haber geldi haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • sadia 06 Şubat 2018 01:00 rabbim türk askerinin yar ve yardimcisi olsun

    CEVAP YAZ 7 5
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
SURVİVOR
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat