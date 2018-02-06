TSK açıkladı! Afrin'den acı haber geldi

TSK'dan gelen son dakika Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamada, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir askerin şehit olduğu belirtildi. Bu arada Darmık Dağı bölgesinde bir tank isabet alırken, saldırıda yaralanan olmadı.



Suriye'deki terör odaklarına yönelik yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nın dünkü bölümünde bir asker şehit oldu, Darmık Dağı'nda bir tank isabet aldı. TSK'dan yapılan açıklama şöyle:

"Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında, 05 Şubat 2018 tarihinde, Afrin Kuri Tepe bölgesine PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havan saldırısı neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.



Saldırı sonrasında bölücü terör örgütü mensuplarına derhal bölgede mevcut ateş destek vasıtaları ile karşılık verilmiştir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.

DARMIK DAĞI'NDA TANK İSABET ALDI



Bu arada TSK'dan yapılan bir diğer açıklamada ise Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekâta katılan bir tankın tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı belirtilirken, saldırıda maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmede, Afrin Küçük Darmık Dağı bölgesinde harekata katılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir tankın PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar saldırısı neticesinde isabet aldığı kaydedildi.

Saldırıda, tankın hafif hasar aldığı belirtilerek, personel zayiatının bulunmadığı vurgulandı.