TSK acı haberi duyurdu: 1 şehidimiz var

Hakkari'de PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda yaralanan er Fatih Ercan, dün şehit oldu.
Hakkari kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 Haziran 2018 günü yaralanan Fatih Ercan, tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit düştü.
Yarın uçakla Elazığ'a getirilecek şehidin naaşı İzzetpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Gümüşkavağı köyünde toprağa verilecek.
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