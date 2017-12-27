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TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK: 9 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyinde, hudut hattındaki kararkol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığındaki PKK'lılardan 9'unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 27-12-2017 18:19 - Güncelleme: 27-12-2017 18:19

Irak kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınması kapsamında, keşif/gözetleme vasıtalarıyla bugün, Irak'ın kuzeyi Metina, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde hava harekatı düzenlendi. 

Hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 9 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölücü terör örgütü tarafından kullanılan mağara, barınak ve sığınaklar da tahrip edildi. 

Harekata katılan uçaklar, emniyetle üslerine dönüş yaptı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Bitecekler inşallah. 27 Aralık 2017 18:55 Bi bitmediler, ama bitecekler inşallah. Tv lerde buralari yayinlanmali. Beslemeler ortaya cikarilmali. Yahudilere karşi savaşmaliyiz. Kaynak ozellikle cia ve mossad.

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