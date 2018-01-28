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TSK: 2 arkadaşımız şehit oldu 11 askerimiz yaralandı

TSK: 2 arkadaşımız şehit oldu 11 askerimiz yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatında 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 20:44 - Güncelleme: 28-01-2018 00:28

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) yapılan açıklamada, Afrin'e gerçekleştirilen Zeytin Dalı Hârekatında 2 askerin şehit olduğu 11 askerin de yaralandığı açıklandı. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 447 teröristin ise etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

TSK'dan yapılan açıklama şu şekilde;

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudutlarımızda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak maksadıyla, Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere, 20 Ocak 2018 saat 17.00’den itibaren “Zeytin Dalı Harekâtı” başlatılmıştır.

Harekât, ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, BMGK’nin terörle mücadeleye yönelik özellikle 1624 (2005), 2170 (2014) ve 2178 (2014) sayılı kararları ve BM sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı çerçevesinde, Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak icra edilmektedir.

Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir.

Hava Kuvvetleri tarafından gün içerisinde gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzii olarak kullanılan toplam 42 hedef imha edilmiştir. Harekâta katılan 22 uçak emniyetle üslerine dönmüşlerdir.

Harekât kapsamında, 27 Ocak 2018 tarihinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmalarda Türk Silahlı Kuvvetlerinden iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde 11 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

RAKAM 447 'YE YÜKSELDİ

Türk Silahlı Kuvvetlerince desteklenen iki Özgür Suriye Ordusu mensubu şehit olmuş, hayati tehlikesi olmayacak şekilde dört Özgür Suriye Ordusu mensubu yaralanmıştır.
“Zeytin Dalı Harekâtı” kapsamında bölgeden elde edilen bilgilere göre gün içerisinde 53 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 447 olmuştur.
“Zeytin Dalı Harekâtı” planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

AFRİN ŞEHİDİNİN ACI HABERİ BABA EVİNE ULAŞTI

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatında Şehit düşen Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan, Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haber ulaştı.



Türk Silahlı kuvvetlerinin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatında akşam saatlerinde şehit düşen iki askerden biri olan Piyade Üstçavuş Fatih Mehmethan'ın Ümraniye'de bulunan baba ocağına acı haberi ulaştı. Acı haberin ardından yakınları, şehidin baba evine akın etti. Şehidin evi ve sokak bayraklarla donatılırken, binanın önünde ambulansta hazır bekletildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Misafir 28 Ocak 2018 01:11 Yandaş gazetecilere göre a askerlerden biri “Düğüne gidiyoruz” diyor. ................... Oysa tümünün sesi titrek, endişeli, kaygılı, sesler çatallaşıyor, düğümleniyor…

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