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Trump'tan yeni hamle! Ortalık karışacak!

Trump'tan yeni hamle! Ortalık karışacak!

ABD Başkanı Donald Trump, ilerleyen haftalarda Rus diplomatları ülkesinden çıkarmaya hazırlanıyor. Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesinin bu kararda etkili olduğu iddia ediliyor.

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Eklenme Tarihi: 24-03-2018 21:37 - Güncelleme: 24-03-2018 21:37

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'deki üst düzey istihbarat subayı olan Rus Albay Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesine ilişkin bu kararı aldığı belirtiliyor. Trump'ın, 26 Mart tarihinde konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Öte yandan, Skripal ve kızı Yulia 4 Mart’ta Salisbury’de bir restoranda sinir gazıyla zehirlenmişti. Skripal ve Yulia'nın yoğun bakımda tedavileri sürüyor.

Ayrıca Rus Askeri İstihbarat Servisi (GRU) eski albayı Sergey Skripal, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da 13 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Dimitri Medvedev’in devlet başkanlığı döneminde çıkan aftan yararlanan eski ajan, 2010’da Rusya ile ABD arasında yapılan casus takasında yer almıştı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ÜLKÜM- ÜLKEM 24 Mart 2018 22:19 Karışacak birşy yok. abd yi bu topraklardan defedecekler. hepsi o kadar. birdaha bu buradaki olaylara müdahale ederse birlik olup bizde abd deye kendi ülkesinde müdahale edip, kafesine sokup dışarı çıkmasını engelleyelim.kan emici Vanpir

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