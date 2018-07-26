Trump'tan Türkiye'ye tehdit! Brunson'u bırakmazsanız...

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu yargılandığı davada tahliye edilerek ev hapsine alınan ABD'li rahip Andrew Brunson'un serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye yaptırım uygulanacağını söyledi.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, "Amerika Birleşik Devletleri, büyük bir Hristiyan, aile adamı ve harika bir insan olan Pastor Andrew Brunson'ı uzun süredir tutuklu yargılayan Türkiye'ye büyük yaptırımlar uygulayacak. Brunson büyük acı çekiyor. Bu masum inanç adamı hemen serbest bırakılmalı!" dedi.

BİR TEHDİT DE YARDIMCISINDAN

Trump'ın Yardımcısı Mike Pence de, Trump'tan dakikalar önce yine Twitter hesabından bir mesaj paylaşarak, "Eğer Türkiye, papaz Andrew Brunson'ı acil olarak serbest bırakmazsa ve onu evi olan Amerika'ya göndermezse, Amerika Birleşik Devletleri bu masum inanç adamı özgür olana kadar Türkiye'ye önemli yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

ABD'li diplomattan Rahip Brunson açıklaması!

Mahkeme, FETÖ ve PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirmişti.

Brunson, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesinde de gündeme gelmiş, Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılmasını ve ABD'ye iade edilmesini istemişti.

  • Güncel 26 Temmuz 2018 19:44
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Temmuz 2018 21:07 Sayın Dışişleri Bakanımız desenize biz de başlarız kürecik radar üssünü kapatmaya sonra incirlik var sırada deyin artık.

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