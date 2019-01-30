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Trump'tan Taliban, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ açıklamaları!

Trump'tan Taliban, Kuzey Kore, İran ve DEAŞ açıklamaları!

ABD Başkanı Donald Trump, Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmeleri hakkında, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 21:58 - Güncelleme: 30-01-2019 21:58

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'dan Taliban ile yapılan barış görüşmelerinin yanı sıra Kuzey Kore, İran ve DEAŞ'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Başkanlık koltuğunu devraldığında DAEŞ'in Suriye'de kontrolden çıktığını ve oldukça güçlü olduğunu hatırlatan Trump, DAEŞ'in başkanlık döneminde tamamen bitme noktasına geldiğine dikkati çekti.

Trump, Kuzey Kore'ye de değinerek, kendinden önceki yönetimlerde Pyongyang ile olan ilişkilerin 'korkunç' olduğunu, şu an ilişkilerin en iyi noktaya geldiğini ve nükleer silah denemelerinin sona erdiğini belirtti.

Afganistan'da Taliban ile süren barış görüşmelerine ilişkin Trump, "18 yıllık savaşın ardından yapılan görüşmeler iyi gidiyor. Afgan halkı barış istiyor. Yakında görüşmelerin ne kadar başarılı olduğunu göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Dan Coats ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı Gina Haspel'in senatoda, 'İran'ın şu an nükleer füze geliştirme faaliyetlerinde bulunduğunu düşünmediklerini' belirtmesine de tepki gösteren Trump, şunları kaydetti:

"İstihbarat yetkilileri İran tehlikesi konusunda son derece pasif ve saf görünüyorlar. Yanılıyorlar. Başkanlığa seçildiğimde İran, Ortadoğu ve ötesinde sorunlar çıkarıyordu. İran, Nükleer Anlaşma'nın sona ermesinden bu yana çok daha farklı ama hala muhtemel tehlike ve sorunların kaynağı olmaya devam ediyor. Roket test ediyorlar ve sona doğru yaklaşıyorlar. Can çekişen ekonomileri onları durduran tek şey. İran konusunda dikkatli olun. Belki de istihbarat elemanları okula geri dönmeli."

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