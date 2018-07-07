Trump'tan sert açıklama! '7 yıl içinde yok olacaksınız'

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından sürekli olarak hedef aldığı bazı basın kuruluşlarına yönelik çok sert bir açıklama yayınladı. Trump, New York Times, Washington Post ve propaganda makinası olarak nitelendirdiği Amazon'a '7 yıl içinde' yok olacaksınız" dedi.



Trump, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

"Twitter rekor bir hızla sahte hesaplardan kurtuluyor. New York Times, propaganda makinesi Amazon ve Washington Post, sürekli anonim kaynaklardan alıntı yapan -ki benim düşünceme göre hiç var olmadı. 7 yıl içerisinde ikisi de iş hayatının dışında kalacak" açıklamasında bulundu.