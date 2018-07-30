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Trump'tan şaşırtan İran çıkışı

Trump'tan şaşırtan İran çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, ekonomik ambargo uyguladıkları İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile hiçbir şart olmadan görüşebileceğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 23:22 - Güncelleme: 30-07-2018 23:22

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile düzenlediği basın toplantısında İran konusuna değindi.

ABD Başkanı Trump, "İran lideri Ruhani ile hiçbir koşul olmadan görüşmeye gönüllüyüm" açıklamasını yaptı.

"Görüşmek isterlerse, İran ile elbette görüşebilirim" diyen ABD Başkanı Trump, "Şu anda hazır olup olmadıklarını bilmiyorum, zor zamanlar geçiriyorlar" ifadelerini kullandı. İran ve ABD ilişkileri, geçtiğimiz aylarda ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle kötüye gitmişti.

"HÜKÜMETİ KAPATMAKTAN HİÇ ÇEKİNMEM"

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin Meksika sınırına örülmesini istediği duvarı finanse eden bir bütçeyi onaylamaması durumunda federal hükümetin kapanacağını belirterek, "Eğer ülkede yıllarca süren tartışmalara rağmen sınır güvenliğini sağlayamazsak, hükümeti kapatmaktan hiç çekinmem" dedi.

ABD'ye resmi ziyarette bulunan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'yi Beyaz Saray'da ağırlayan Trump, görüşmelerinin ardından konuğuyla beraber ortak basın toplantısı düzenledi.

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