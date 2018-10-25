  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan Rus ve Çinli ajanlara altın tepside hediye

Trump'tan Rus ve Çinli ajanlara altın tepside hediye

ABD Başkanı Donald Trump'ın, yardımcılarının defalarca güvenli olmadığını söylemesine rağmen akıllı telefonlarından aradığı eski dostlarıyla görüşmelerinin Rus ve Çinli ajanlar tarafından dinlendiği iddia edildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 25-10-2018 14:02 - Güncelleme: 25-10-2018 14:02

New York Times'ın adlarının açıklanmasını istemeyen Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Beyaz Saray'daki sabit telefon hattını kullanması yönünde baskı yapılan Trump'ın Iphonelarından vazgeçmediği ve eski dostlarıyla hasbıhal etmek için akıllı telefonlarını kullanmayı sürdürdüğü belirtildi. 

Habere göre, ABD istihbarat raporları, Trump'ın bu telefon görüşmelerinin sıklıkla Çinli ve Rus casusların dinlemesine takıldığına, Çinlilerin bu görüşmelerden ABD Başkanı ve Washington yönetimini etkileyecek bilgi edindiğine işaret ediyor.

İstihbarat birimlerinin, Rusya ve Çin'in, Trump'ın cep telefonuna yabancı hükümetlerden ve yetkililerden gelen aramaları gizlice dinlediğini öğrendiği, Çinlilerin bu dinlemelerden edindikleri bilgiyi, ABD ile süregelen ticaret savaşının daha da büyümemesi için kullanma arayışında olduğuna kanaat getirildiği belirtildi. 

Beyaz Saray yetkililerinin ABD Başkanı'nın eski dostlarıyla gizli bilgileri konuşmaktan kaçındığını ümit ettiği de kaydedildi. 

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan Rus ve Çinli ajanlara altın tepside hediye haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
SEÇİM SONUÇLARI
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
YEMEKTEYİZ
15 TEMMUZ
SURVİVOR
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
BAYRAM NAMAZI
İMSAKİYE
ELİMİ BIRAKMA
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
GELİNİM MUTFAKTA
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Yaşam
  13. Son Dakika
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Yerel
  19. Ramazan
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Galatasaray
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro