Trump'tan Ruhani'ye ağır tehdit! Tarihte daha önce görülmemiş

ABD ile İran arasındaki söz savaşı giderek sertleşirken tehditler de özlü sözlerle devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" ve "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" gibi tehditlerine Trump bugün Twitter üzerinden, "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte daha önce çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın" dişe cevap verdi.

İran lideri Ruhani'nin, ülkesinin büyükelçileri ve misyon temsilcilerine hitap ettiği konuşmada Trump yönetiminin İran'ın petrol ihracatını engelleme çabalarını eleştirirken kullandığı "İran'la barış, barışların anası; savaş, savaşların anasıdır" sözüne Trump'tan yanıt geldi.

ÇOK AZ KİŞİNİN GÖRDÜĞÜ SONUÇLARA KATLANIRSIN... Twitter hesabı üzerinden "İran Cumhurbaşkanı Ruhani'ye" başlığı ile yaptığı paylaşımda Trump şu ifadelere yer verdi: "Bir daha asla ABD'yi tehdit etme yoksa tarihte çok az kişinin gördüğü sonuçlara katlanırsın. Artık şiddet ve ölüme dair kaçık ifadelerinizi sineye çekecek bir ülke değiliz. Dikkat et."

YALANCI ZORBA ASLANIN KUYRUĞUYLA OYNAMA... Ruhani İran halkının, ülke güvenliği ve çıkarları aleyhine kışkırtmalara boyun eğmeyeceğini dile getirmiş ve Trump'ı "yalancı bir zorba" olarak nitelendirmiş ve "Aslanın kuyruğuyla oynama, pişman olursun" diye uyarmıştı.

POMPEO'DAN 'MAFYA' BENZETMESİ... Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın üst düzey yetkililerinin karıştığı yolsuzluklara işaret ederek "Liderler arasındaki yolsuzluk ve zenginlik seviyesi, İran'ın bir hükümetten çok mafyaya benzer birşey tarafından yönetildiğini gösteriyor." dedi. İran'da rejim karşıtı gösterileri desteklediğini ifade eden Pompeo, "Trump yönetimi İran halkı için sizinle aynı rüyayı görüyor. Bizim çabalarımız, tanrının yardımı ile o günler gelecek." şeklinde konuştu. İran halkının üçte birinin fakirlik sınırının altında yaşadığını anlatan Pompeo, "Nükleer anlaşma sürecinde, İran'ın artırdığı petrol gelirleri İran halkına gidebilirdi. Bunun yerine teröristlere, diktatörlere ve vekalet milislerine gitti." değerlendirmesinde bulundu.

Ruhani'den Trump'a gülle gibi tehdit! İranla savaş savaşların...