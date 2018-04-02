Trump'tan Putin'e dünyayı şoke edecek teklif!

Ajansların son dakika geçtiği bilgiyi Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov açıkladı. Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump’ın 20 Mart’taki telefon görüşmelerinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e görüşme teklif ettiğini söyledi. Bu bilgi Beyaz Saray tarafından ise henüz doğrulanmadı.

Gazetecilere açıklama yapan Uşakov, Trump’ın bu konuşmada Putin’le yüz yüz görüşmeyi teklif ettiğini belirtti. Uşakov “Her şey yolunda giderse ABD’lilerin olası bir görüşmeyi konuşma yönündeki teklifleri konusunda fikir değiştirmemesini umuyorum” dedi. Uşakov, “Trump ilk görüşmenin Beyaz Saray’da gerçekleşmesini teklif etti. Bu teklif telefon konuşmasında geldi” ifadesini kullandı.

Trump, Rusya’da 18 Mart’ta gerçekleşen başkanlık seçimlerindeki zaferinin ardından Putin’i telefonla arayarak tebrik etmişti.

Öte yandan Uşakov, eski Rus ajan Sergey Skripal ve kızının zehirlenmesi suçlamalarında Londra’ya destek veren ABD’nin 60 Rus diplomatı sınırdışı etmesinin de ilişkilerde gerilemeye neden olduğunu belirtti.

"BU GÖRÜŞME TÜM ULUSLARARASI TOPLUM İÇİN GEREKLİ"

Uşakov “Mevcut koşulların görüşme konusunu ele alma olanağı vermesini umuyorum. Zira bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu görüşme yalnızca ülkelerimiz için değil tüm uluslararası toplum için gerekli” dedi.

20 Mart’taki konuşmanın ardından olanlar nedeniyle görüşmeyi konuşmak için ne vakit ne de birileri olduğunu belirten Uşakov “Görüşmenin hazırlıklarının başlayacağına inanmak, ABD’nin kesinlikle kanıt olmadan yöneltilen suçlamalar doğrultusunda attığı adımlara son verilmesini ummak istiyorum. Bu çok ciddi ve yapıcı bir diyaloğun başlamasına olanak tanır” dedi.