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Trump'tan NATO kararı her an çıkabilir

Trump'tan NATO kararı her an çıkabilir

Neredeyse her gün birbirinden farklı açıklamalar yapan ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkesini NATO’dan çekebileceği iddia edildi.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 14:01 - Güncelleme: 15-01-2019 14:01

New York Times, Washington DC'de ulusal güvenlik çevrelerinin Trump'ın her an ABD'yi NATO'dan çekebileceği korkusuyla yaşadığını yazdı.

Buna göre 11 Temmuz 2018 NATO zirvesi öncesi ulusal güvenlik danışmanlarına Kuzey Atlantik ittifakının anlamsız olduğu, ABD'ye boşuna zaman ve para harcattığını söyleyen Trump, fikrini değiştirmiş değil.

ZOR ZAPT EDİLİYOR
Danışmanlarının ABD Başkanı Donald Trump'ı zor zapt ettiğine dair hikayelere bir yenisi eklendi. Bu seferki konu ise ABD’nin Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü'nden (NATO) çekilmesi. New York Times, "Geçen yıl Başkan Trump, NATO'nun çökmesi anlamına gelebilecek bir hamle önerdi: ABD'nin ittifaktan çekilmesi" diye yazdı.

Buna göre gazeteye 2018 yılı boyunca görüş veren ABD yönetiminden üst düzey yetkililer, Trump'ın özel sohbetlerde NATO'dan çıkmak istediğini söylediğini aktardı. Askeri ittifakı destekleyen eski ve görevdeki yetkililer, müttefiklere koyduğu askeri harcama hedefleri karşılanmayan ABD Başkanı'nın çekilme tehdidini yeniden gündeme getirmesinden korktuklarını dile getirdi.

ANLAMSIZ BULUYOR
11 Temmuz 2018'de düzenlenen ve Trump sayesinde olaylı geçen NATO liderler zirvesine günler kala Beyaz Saray'da neler konuşulduğunu anlatan yetkililere göre, ABD Başkanı, en üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarına, NATO'yu anlamsız bulduğunu, askeri ittifakın ABD'ye boşuna zaman ve para harcatmaktan başka bir şeye yaramadığını söyledi.

O dönemde Trump'ın ulusal güvenlik ekibinin başını Savunma Bakanı Jim Mattis ve Ulusal Düvenlik Danışmanı John Bolton çekiyordu. Mattis geçen ay Trump'ın Suriye'den çekilme kararıyla ilgili anlaşmazlık yüzünden istifa etmişti. New York Times, Mattis ile Bolton'ın NATO'dan çekilmeyi gündeme getirmeksizin Amerikan stratejisini rayında tutmak için büyük çaba sarf ettiklerini, zira bunun Washington'ın Avrupa üzerindeki etkisini yok ederken Rusya'yı on yıllar boyunca coşturacağını yazarak şöyle devam etti:

"Başkan'ın sürekli dile getirdiği NATO'dan çekilme arzusu, ulusal güvenlik yetkililerinde yeni endişelere yol açıyor, zira bir yandan da FBI tarafından Moskova ile ilişkileri soruşturulan Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerini kendi danışmanlarından bile saklı tutma çabasından kaynaklanan kaygılar büyüyor."

Ancak Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerini kendi danışmanlarından bile saklı tutma çalıştığına dair Washington Post'un haberini çok kesin dille yalanlamıştı. FBI'ın Rusya soruşturmasından da 2 yıldır hiçbir somut sonuç çıkmadı.

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  • Büyük beyinler fikirleri konuşurlar 15 Ocak 2019 14:10 Dünya delilerin eline kaldı.

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