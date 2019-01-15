Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

Meksika duvarı nedeni ile hükümetin kapalı olması ABD Başkanı Donald Trump’ın misafirlerini de etkiledi. Beyaz Saray çalışanlarının önemli bir bölümünün de ücretsiz izne çıkarılınca Trump, misafirlerine pizza ve hamburger ikram etti.

Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kolej Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Clemson Tigers futbol takımını kabul etti. Trump'ın kabulune damga vuran olay ise, yemek olarak patates kızartması, pizza ve 300'den fazla hamburger sipariş edilmesi oldu. Trump, 'Harika Amerikan yemeği' olarak tanımladığı fast-food ziyafetiyle ilgili olarak, "Harika Clemson takımı bizimle. Hükümetin kapalı olmasından dolayı, ücreti benim tarafımdan ödenmiş Amerikan fast foodu sipariş ettik" dedi.

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Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

Etkinlik öncesinde gazetecilerle sohbet eden Trump, yemek seçiminin bir başarı olduğunu çünkü takımın 'yemeyi seven çok büyük insanlardan' oluştuğunu söyledi. Trump takımla yaptığı konuşmada da, "Herkesten daha fazla yiyen bugünün sporcularına: Amerika'ya ilham verdiniz. Bunu gerçekten yaptınız" ifadelerini kullandı.

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Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

ABD'de bütçe görüşmelerinin, Trump'ın Meksika sınırına örülecek duvar için istediği ödenek nedeniyle tıkanmasının ardından 2019 bütçesi onaylanamamış ve geçtiğimiz yılın son günlerinde federal hükümet kapanmıştı. Federal hükümetin kapanması nedeniyle birçok devlet memuru gibi Beyaz Saray çalışanlarının önemli bir bölümü de ücretsiz izne çıkarılmıştı.

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Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

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