Trump’tan misafirlerine büyük ayıp pizza ve hamburger yedirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da Kolej Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan Clemson Tigers futbol takımını kabul etti. Trump'ın kabulune damga vuran olay ise, yemek olarak patates kızartması, pizza ve 300'den fazla hamburger sipariş edilmesi oldu. Trump, 'Harika Amerikan yemeği' olarak tanımladığı fast-food ziyafetiyle ilgili olarak, "Harika Clemson takımı bizimle. Hükümetin kapalı olmasından dolayı, ücreti benim tarafımdan ödenmiş Amerikan fast foodu sipariş ettik" dedi.

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