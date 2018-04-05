  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma kararı

Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma kararı

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Meksika sınırına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırmak üzere yerel yönetimlere yönelik bir talimatname yayımlayacağı bildirildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-04-2018 06:54 - Güncelleme: 05-04-2018 06:54

Başkent Washington'da günlerdir tartışma konusu olan Meksika duvarı yapılıncaya kadar sınıra asker yerleştirme konusunda yönetimden ilk açıklama geldi.

Beyaz Saray'da gazetecilere açıklamalarda bulunan İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen, "Başkan, Savunma Bakanlığı ve İç Güvenlik Bakanlığına, İç Asayiş Birliklerinin güneybatı sınırlarımıza konuşlandırılmak üzere valilerimizle çalışma talimatı verdi." dedi.

Nielsen, İç Asayiş askerlerinin bu akşam itibarıyla konuşlandırılmaya başlanacağı bilgisini paylaştı.

Diğer taraftan basına açıklama yapan İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ise sürecin valilerle işletileceğini belirtti.

Bakanlığın henüz asker sayısı konusunda valiliklere herhangi bir talepte bulunmadığını aktaran yetkililer, İç Asayiş Birliklerinin sadece görevlerinin ne olacağının iletildiğini kaydetti.  

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Beyaz Saray'dan da yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Sınır Devriye ekiplerimize hak ettikleri desteği vermek üzere Başkan Trump güney sınırlarına İç Asayiş Birliklerini konuşlandırma yetkisi verdi." ifadesi kullanıldı.

Günlük binden fazla kişinin Amerikan sınırlarından yasa dışı bir şekilde geçtiği vurgulanan açıklamada, bu sayının yıllık 300 bini aştığı kaydedildi.

Açıklamada, "Güvenli bir sınırın ulusal güvenlik açısından önemine binaen, Kongre harekete geçip yakala-bırak uygulaması dahil sınır güvenliğimizin altını oyan yasal boşlukları kapatıncaya kadar İç Asayiş Birlikleri, valilerle koordinasyon halinde sınırda olacak." ifadesine yer verildi.

Trump'ın bu kararına ilk destek ise Arizona Valisi Doug Ducey'den geldi.

Ducey, Twitter hesabından, "Arizona, Asayiş Birliklerinin sınıra konuşlandırılmasını memnuniyetle karşılar. Washington konuyu uzun zamandır ihmal etmişti ve yardım gerekir. Arizona için bu tamamen kamu güvenliği." mesajını paylaştı.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : AA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan Meksika sınırına asker konuşlandırma kararı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro