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Trump'tan Kuzey Kore ile iletişime yeşil ışık!

Trump'tan Kuzey Kore ile iletişime yeşil ışık!

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon'a Kuzey Kore ile konuşmaya açık olduklarını söyledi

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Eklenme Tarihi: 10-01-2018 21:14 - Güncelleme: 11-01-2018 00:18

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Donald Trump, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'e uygun zamanda ve doğru şartlar altında Kuzey Kore ile konuşmaya açık olduklarını söyledi.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kuzey Kore ile görüşmelere olumlu baktığı belirtildi. 
Kuzey Kore ve Güney Kore arasındaki olumlu gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump'dan da bir adım geldi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Trump'ın Güney Kore lideri Moon Jae-in ile yaptığı telefon görüşmesinde, uygun zaman ve doğru koşullar altında Kuzey Kore ile görüşmelere açık olduğunu söylediği belirtildi.

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 Güney Kore Lideri Moon'un ABD Başkanı Trump ile Salı günü Güney Koreli yetkililer ile gerçekleştirilen görüşme hakkında bir telefon görüşmesi yaptığı belirtildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında Moon'un görüşmenin gerçekleşmesinde etkili olduğu için Trump'a teşekkür ettiği ifade edildi.

Öte yandan, bugün Beyaz Saray tarafından yapılan ayrı bir açıklamada Güney Kore'nin Pyeongchang kentinde gelecek ay düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na katılacak ABD'li heyete Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlık edeceği açıklanmıştı.

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