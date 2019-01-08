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Trump'tan kritik Suriye çıkışı! Yaptığım açıklamalarda...

Trump'tan kritik Suriye çıkışı! Yaptığım açıklamalarda...

Trump Suriye'den çekilmeyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Suriye'de çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz" dedi.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2019 19:12 - Güncelleme: 08-01-2019 00:21

ABD heyeti temaslarda bulunmak için Ankara'ya gelirken, ABD Başkanı Donald Trump, Twitter'daki hesabından Suriye ile ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Trump, "Suriye'de çekilme planıyla ilgili yaptığım ilk açıklamalarda bir değişiklik yok. Hem DAEŞ'le mücadele edeceğiz hem de Suriye'den uygun bir şekilde çekileceğiz" dedi.

TRUMP'IN DANIŞMANI BOLTON ANKARA'DA

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve beraberindeki ABD heyeti, Türk yetkililerle görüşmelerde bulunmak üzere Ankara'ya geldi. İsrail'deki görüşmelerden sonra Türkiye'ye gelen Amerikalı heyette, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ve Brett McGurk'ün yerine Küresel Koalisyon Özel Temsilcisi olarak atanan James Jeffrey de bulunuyor.

ABD heyetinin Türk yetkililerle yapacağı görüşmelerde, başta Münbiç ve Suriye olmak üzere, FETÖ ve PKK ile mücadele, Patriot savunma sistemleri ve ekonomik ilişkilerin ele alınması bekleniyor. Heyetin Ankara'daki görüşmelerden sonra Türkiye'den ayrılması planlanıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR7 YORUM

  • MİSAFİR 07 Ocak 2019 23:11 BU BUNAK RESMEN DALGA GEÇİYOR TÜRKİYE İLE ..EYYYY...İKTİDAR BUNA FIRSAT VERMEYİNİZ ARTIK ..BU BUNAĞA HADDİNİ BİLDİRECEK BİRİ YOKMU BU ÜLKEDE ???

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