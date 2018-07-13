Trump'tan Kraliçe Elizabeth'e şok tavır!

ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump, İngiltere’ye ziyaretleri kapsamında Kraliyet ailesinin resmi evi olarak bilinen Windsor Kalesi’nde Kraliçe Elizabeth ile bir araya geldi.

TRUMP'TAN KRALİÇE ELIZABETH'E ŞOK TAVIR Donald Trump'ın askeri geçit töreninde kraliçeyi umursayan bir tavır takınması sosyal medyada en çok konuşulan konulardan oldu. Trump ile Kraliçe II. Elizabeth'in o anları kameralara yansıdı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen gösterilerle protesto edildi.

Londra merkezli ırkçılık karşıtı çalışmalarda bulunan, "Irkçılığa Karşı Dur (Stand Up To Racism)" adlı sivil toplum hareketi ile İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" işbirliğinde organize edilen ilk gösteri için eylemciler sabah saatlerinde Başbakanlığın Londra dışındaki özel konutu Chequers yakınında toplandı.

Adadaki ziyaretinin ikinci gününde Trump'ın Başbakan Theresa May ile burada görüşeceğini bilen eylemciler, gösteride İngiliz lidere Trump ile görüşmemesi çağrılarında bulundu.

Eylemde Trump'ın İngiltere'de istenmediğini dile getiren göstericiler, politikalarını eleştirdikleri Trump'ın lider olmadığını, kadın düşmanı, ırkçı ve aileleri bölen bir kişi olduğunu savundu.

Öğleden sonra başkent Londra'da başlayan ve "Irkçılığa Karşı Dur", "İklim Değişikliğine Karşı Kampanya", "Savaşı Durdurun Koalisyonu" ile "Nükleer Silahsızlanma Kampanyası" adlı grupların organize ettiği, her yaştan katılımlı gösteri için ise eylemciler İngiliz yayın kurumu BBC'nin önünde bir araya geldi.

  • Dünya 13 Temmuz 2018 22:11
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