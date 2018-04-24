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Trump'tan İran'a çok sert sözler

Trump'tan İran'a çok sert sözler

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın nükleer programına yeniden başlaması durumunda 'daha büyük sorunlara' sahip olacağını söyledi. Trump, İran'ın füze denemeleri yaptığını ve bölgede problemlere neden olduğunu ifade etti.

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Eklenme Tarihi: 24-04-2018 18:12 - Güncelleme: 24-04-2018 18:12

Trump, İran’la yapılan nükleer anlaşmaya karşı sert söylemini devam ettiriyor. Bugün Beyaz Saray'da Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u ağırlayan Trump, İran ile 2015'te imzalanan nükleer anlaşma hakkında “çılgınca ve berbat; hiçbir zaman yapılmamalıydı” sözlerini sarf etti. 

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Oval Ofis'te basın mensuplarının İran'la nükleer anlaşma konusundaki sorularını yanıtladı.

ANLAŞMAYI ELEŞTİRDİ

İran'la ABD arasındaki nükleer anlaşmanın "çok kötü bir anlaşma" olduğunu ve "hiç yapılmaması gerektiğini" yineleyen Trump, Tahran yönetiminin nükleer konusundaki son açıklamalarını yakından takip ettiklerini söyledi.

"BUGÜNE KADAR OLDUĞUNDAN DAHA BÜYÜK SORUNLARLA KARŞILAŞACAK"

Trump, "Eğer İran nükleer programını yeniden başlatırsa, bugüne kadar olduğundan çok daha büyük sorunlarla karşılaşacak." değerlendirmesini yaptı.

Macron ile yapacakları görüşmelerde İran'la nükleer anlaşma konusunun en önemli gündem maddelerinden biri olacağını vurgulayan Trump, Orta Doğu'da sorun olan tüm alanlarda hep İran'la karşılaştıklarını ve bu ülkenin Suriye'den Yemen'e kadar birçok olayın içinde olduğunu belirtti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • mevhibe inal 24 Nisan 2018 18:25 "Suyumu bulandırma" demiş! 350 milyon Abedeyi Neocon Çetesi mi yönetiyor? Yaptıkları Proje hiç sapmadan yol alabiliyor?!

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