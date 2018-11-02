Trump'tan İran yaptırımlarına ilişkin paylaşım

ABD Başkanı Trump, İran'a uygulanacak olan yaptırımlarla ilgili sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Trump, paylaştığı fotoğrafının üzerine "5 Kasım'da yaptırımlar geliyor" yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a uygulanacak olan yaptırımlarla ilgili sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Dünyaca ünlü dizi Game Of Thrones'a göndermede bulunan Trump, "5 Kasım'da yaptırımlar geliyor" paylaşımı yaptı.

TÜRKİYE İSTİSNALARDAN MUAF TUTULACAK

ABD, İran ile 2015 yılında varılan nükleer anlaşmayla kaldırılan tüm yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı. 8 ülke geçici olarak yaptırımlardan muaf olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin istisna uygulanacak 8 ülke içinde olduğu bilgisinin Ankara'ya ulaştığını söyledi.