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Trump'tan göçmenlere çok 'ağır' sözler

Trump'tan göçmenlere çok 'ağır' sözler

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray'daki bir toplantıda bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenleri eleştirerek "İğrenç ülkelerden geliyorlar." dediği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 10:12 - Güncelleme: 12-01-2018 10:34

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre Trump, dün Oval Ofis'te göçmenlerle ilgili bir görüşmede bazı göçmen ülkelerini "ağır sözlerle" itham etti.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ve Demokrat Illinois Senatörü Dick Durbin'in katıldığı toplantıda Trump'ın, "Neden bu iğrenç ülkelerden insanların buraya gelmesini isteyelim. Norveç'ten daha fazla göçmen almalıyız." ifadelerini kullandığı belirtildi.

Aynı toplantıda Trump'ın Yeşil Kart çekilişinin kaldırılması ve göçmen zincirinin sona erdirilmesi gibi daha önce de dile getirdiği konuları yeniden gündeme taşıdığı kaydedildi.

ABD'ye gelen göçmenlerle ilgili ilk görev yılında pek çok adım atan Trump, önceki dönemde sağlanan birçok esnekliğin kaldırılması için kararlara imza attı.

200 BİN EL SALVADORLU'YA "SINIR DIŞI" TEHDİDİ
Son olarak Trump yönetimi, 2001 yılındaki depremin ardından ABD'ye geçici izinle yerleşen yaklaşık 200 bin El Salvadorlu'nun ülkelerine geri dönmesi ya da sınır dışı edilmesi için bu kişilere 18 ay süre verdiğini açıklamıştı.

Benzer şekilde Trump, doğal afetlerin ardından son yıllarda ABD'ye yerleşen Honduraslılar, Nikaragualılar ve Haitililer için de söz konusu geçici koruma programını uzatmama kararı almıştı. Kasım ayındaki açıklamada, Haitililere ülkeyi terk etmeleri için 18 ay süre verilmişti.

ABD'de yasa dışı olarak bulunan yaklaşık 700 bin göçmenin sınır dışı edilmesi için bir süreç de başlatan Trump yönetimi, bu konuda gerekli yasal düzenlemeyi yapması için mart ayına kadar Kongreye süre tanımıştı.

ABD'ye yasa dışı yollarla gelmiş göçmen çocuklarının korunmasını düzenleyen "Çocukluk Çağında Gelenler İçin Ertelenmiş Eylem" (DACA) programının sonlandırılması kararı, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında ciddi krize neden olmuştu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Misafir 12 Ocak 2018 12:01 İĞRENÇ TRAMP UNUTMAKİ SENDE BİR ALMAN GÖÇMENİSİN ABD Lİ DEĞİL ABD NİN GERÇEK SAHİPLERİ BAŞKA

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