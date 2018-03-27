Trump'tan flaş Türkiye mesajı!

ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Trump Macron'a, "Türkiye ile Suriye konusunda iş birliği geliştirilmeli" mesajını verdi.

Beyaz Saray, Trump ve Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İki lider de Rusya'nın İngiltere'nin Salisbury kentinde gerçekleştirdiği kimyasal saldırıya karşı Batı'nın sert tepkisine desteklerini ifade ettiler" değerlendirmesinde bulunuldu.

İki liderin Türkiye hakkında da fikir alışverişinde bulunduğuna yer verilen açıklamada, "Başkan Trump, Suriye'deki ortak stratejik zorluklara karşı Türkiye'yle iş birliğinin yoğunlaştırılması gerekliliğini vurguladı" ifadesine yer verildi.

Görüşmede Trump ve Macron'un ABD ile Avrupa Birliği arasındaki ticari ilişkileri ve Çin'in 'adil olmayan' ticari faaliyetlerini ele aldıkları kaydedildi.