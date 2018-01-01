Trump'tan flaş İran çıkışı! Ölü sayısı artıyor

İRAN'da hükümet karşıtı gösteriler giderek ülke geneline yayılırken, İran devlet televizyonu gösterilerde 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İran yönetimi, "ABD ajanları kışkırtıyor" suçlaması yaparken, ABD Başkanı Donald Trump, son dakika açıklamasında "İran'da değişimin vakti geldi" dedi.

KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?: İran'daki hükümet karşıtı gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükselirken, gözaltına alınanların sayısının ise en az 377 olduğu bildirildi. Gösteriler sırasında Tahran'da 200, Erak kentinde 100, İsfahan'da 60, Batı Azerbaycan Eyaletinde 10 ve Rebatkerim ilçesinde 7 kişi olmak üzere ülke genelinde 377 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.

POLİS VE ASKERİ ÜSLERE BASKIN: İran devlet televizyonu,bir grup silahlı sivilin polis merkezleri ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştıkları, buna yönelik harekat yaptıkları belirtildi. Harekat kapsamında kritik noktalara baskın gerçekleştiren silahlı sivillerin, güvenlik güçleri tarafından püskürtüldüğü açıklandı.

GÖSTERİLER NASIL BAŞLAMIŞTI?: Meşhed kentinde perşembe günü herhangi bir siyasi partinin çağrısı olmadan toplanan bir grup, ülkedeki ekonomik şartları protesto etmek amacıyla gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Gösteriler, rejim muhalifi protestolara dönüşerek birçok kente yayılmıştı.

ABD BAŞKANI TRUMP'TAN FLAŞ 'DEĞİŞİM ZAMANI' ÇIKIŞI: Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran Obama yönetiminin kendileriyle yaptığı berbat anlaşmaya rağmen her seviyede başarısız oluyor. Mükemmel İran halkı yıllardır baskı altında bulunuyor. (Onlar) yiyecek ve özgürlüğe açlar. İnsan haklarıyla birlikte, İran'ın varlığı yağmalanıyor. DEĞİŞİMİN ZAMANI" ifadesini kullandı.

İRAN LİDERİ RUHANİ NE DEDİ?: Tüm dünyanın yeni yıl kutlamaları yaptığı anlarda halka televizyondan hitap eden İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ise ülkede günlerdir devam edem kitlesel gösterilerin ardından ilk kez konuşarak, "İranlılar, İran hükümetini protesto etmek ve eleştirmekte özgürdürler. Protestolar, İslam Cumhuriyeti'ndeki durumun iyileşmesine yol açacak bir şekilde yapılmalı. Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir. Ama eleştiri ve protestoların ülkenin ve halkın durumunu iyileştirmesi için çaba harcamalıyız. Hükümet vandallık yapan ve çevreye zarar veren gruplara tolerans göstermeyecektir" dedi.

ABD EYLEMLERE DESTEK ÇIKTI: Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden İran'daki protestolarla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "İran halkının kendini barışçıl bir şekilde ifade etme hakkını destekliyoruz. Onların sesi duyulmayı hak ediyor. İlgili tüm tarafları, barışçıl yollarla temel ifade hakkını korumaya ve sansüre katkı sağlayacak herhangi bir eylemden kaçınmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İRAN ÖLÜMLERLE İLGİLİ ABD AJANLARINI SUÇLADI: İranlı yetkililer, protestolarda hayatını kaybeden ilk iki 2 kişinin yabancı ajanlar tarafından öldürüldüğünü iddia etmişti. Luristan eyaleti Vali Yardımcısı Habibollah Khojastehpour, Dorud’da yasa dışı gerçekleştirilen eylemlerde 2 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, “Polis ve güvenlik görevlileri tarafından ateş edilmedi. Çatışmalarda devrim düşmanları, tekfiri grupların ve yabancı ajanların kanıtlarına rastladık” demişti.