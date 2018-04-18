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Trump'tan flaş açıklama: Kim ile görüşmeyi doğruladı!

Trump'tan flaş açıklama: Kim ile görüşmeyi doğruladı!

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanlığı'na atadığı CIA Başkanı Mike Pompeo'nun geçtiğimi hafta Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong un'la görüştüğünü açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 17:54 - Güncelleme: 18-04-2018 17:54

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı olarak atadığı CIA Başkanı Mike Pompeo'nun Kuzey Kore lideri Kim Jong un'la görüştüğünü doğruladı.

Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Pompeo-Kim görüşmesini Twitter hesabından doğrulayan ABD Başkanı Donald Trump, "Mike Pompeo geçtiğimiz hafta Kim Jong un'la görüştü. Görüşme oldukça yumuşak ve iyi ilişkiler kurulması çerçevesinde geçti. Zirveyle ilgili detaylar üzerinden çalışılacak. Nükleer silahlardan arındırma sadece dünya için değil, Kuzey Kore için de büyük bir olay" mesajını paylaştı.  

TRUMP: "KİM'LE GÖRÜŞMEK İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump dün ise Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile Florida'daki başkanlık köşkü Mara Lago'da yaptığı ortak basın toplantısında, Kuzey Kore lideri Kim Jong un ile görüşmek için 'sabırsızlandığını' söylemişti.

WASHINGTON POST YAZMIŞTI 

Amerikan Washington Post gazetesi, Pyongyang'a gidip Kuzey Kore lideri Kim'le görüşen yetkiliyi açıklamıştı 

Gazete, ABD Dışişleri Bakanlığı'na Trump tarafından henüz atanmış olan Pompeo'nun, Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü'nü yürüttüğü sırada nisan ayının ilk pazar gününe rastlayan Paskalya tatilinde Pyongyang'a gittiğini ileri sürmüştü.

2000'DEN BU YANA İLK ÜST DÜZEY GÖRÜŞME 

Mike Pompeo'nun Pyongyang'a seyahati, 2000 yılında Madeleine Albright ABD Dışişleri Bakanı iken Kim Jong-un'un babası Kim Jong-il ile görüşmesinden sonra iki ülke arasındaki ilk üst düzey temas olarak biliniyor.

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