  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı. ABD Başkanı Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz. Biraz da oradaki diğer ülkeler ilgilensin" açıklamasında bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 22:10 - Güncelleme: 29-03-2018 22:10

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'nın Richfield kentinde yaptığı konuşmada Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini, artık ABD sınırlarının korunması gerektiği söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasında bulundu. Trump, "Biraz da oradaki diğer ülkeler ilgilensin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş,  görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı. Bölgedeki kuvvetlerini geri çekeceklerini söyleyen Trump, “Suriye’de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINA İLGİNÇ YORUM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın 'yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, 'haberdar değilim' cevabını verdi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • MİSAFİR 29 Mart 2018 23:11 ŞAHSEN BEN İNANMIYORUM..O TERÖRİSTLERE DÜNYANIN SİLAHINI VE ASKERLERİNİ GÖNDER -ONLARI EĞİT ..VE BİR ÇOK CANLARIN GİTMESİNE SEBEP OL ..VE ŞİMDİ DE DEKİ -ÇEKİLECEĞİZ.GALİABA ALACAĞINI ALDI VE DÜZENİNİ KURDU ..ÇEKİLSE NE OLUR -ÇEKİLMESE NE OLUR..BELKİDE NUMARA ÇEKİYOR KENDİNCE DÜNYA DEVLETLERİNE VE HATTA TÜRKİYE -YE KARŞI ..ASLINDA ÇEKİLECEKLERİNİDE SANMIYORUM..

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro