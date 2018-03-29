Trump'tan flaş açıklama: Çok yakında Suriye'den çekileceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Ohio'nın Richfield kentinde yaptığı konuşmada Suriye'de DEAŞ'ın yenildiğini, artık ABD sınırlarının korunması gerektiği söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, 'Yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasında bulundu. Trump, "Biraz da oradaki diğer ülkeler ilgilensin" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede Türkiye ile işbirliğinin geliştirilmesine değinilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin çok yakın zamanda Suriye’den çekileceğini açıkladı. Bölgedeki kuvvetlerini geri çekeceklerini söyleyen Trump, “Suriye’de olmamızın sebebi DEAŞ ile mücadeleydi. Çok yakın bir zamanda bölgeden çıkacağız. Bırakalım da başkaları Suriye ile ilgilensin. Çok çok yakın bir zamanda biz çıkıyoruz” şeklinde konuştu.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINA İLGİNÇ YORUM

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Trump'ın 'yakın zamanda Suriye'den çekileceğiz' açıklamasının sorulması üzerine, 'haberdar değilim' cevabını verdi.