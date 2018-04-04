Trump'tan eski ABD Başkanlarına ağır hakaret! Aptallar...

ABD Başkanı Trump, ABD'nin Çin ürünlerine yüzde 25 ek gümrük vergi getirme kararıyla artan ABD-Çin gerilimi hakkında çok sert konuştu.

Trump, Twitter'da yaptığı açıklamada "Çin ile ticaret savaşında değiliz. Savaş yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal veya beceriksiz insanlar tarafından kaybedildi" dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDA TİCARİ GERİLİM ARTIYOR: ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yayınlanan belgeye göre ABD, Çin'den ithal edilen yaklaşık bin 300 ürüne yüzde 25 ek gümrük vergisi getirmeyi planlıyor. Çin ABD'nin bu hamlesine misilleme olarak ABD'den ithal edilen 106 ürüne karşılıklı gümrük tarifesi getireceğini açıkladı.

SABAH UYANIR UYANMAZ... Kriz tırmanırken Trump ABD'de şafak söker sökmez tweet atmaya başladı. ''Çin'le ticaret savaşında değiliz, o savaş uzun yıllar önce ABD'yi temsil eden aptal ve beceriksiz kimselerce kaybedildi'' diyen ABD Başkanı şöyle devam etti: ''Şimdi yıllık 500 milyar dolarlık ticaret açığımız ve 300 milyar dolarımızın çalındığı fikir hırsızlığı var. Bunun böyle devam etmesine izin veremeyiz!''

Trump'ın "Bizim Aptallar" diyerek eski ABD Başkanları Clinton, Bush ve Obama'yı hedef aldı...

MEKSİKA DA HEDEFİNDE: Meksika ile 7 milyar dolarlık ticaret açığının yanısıra Meksika'dan göçmen akınına da savaş açan Trump, bugün içinde sınırlar ve göçmenlerle ilgili sert önlemler alacağını da duyurdu. Meksika sınırına duvar örülmesi fikrinde ABD Kongresi tarafından desteklenmemesine rağmen ısrar eden ve dün de duvar inşa edilene dek sınır güvenliğini Amerikan ordusunun sağlaması önerisinde bulunan Trump, bugün şöyle tweetledi:

ÇOK SIKI SINIR YASALARI GELİYOR: ''Meksika ile Kanada'nın sınırlarla ilgili yasaları çok güçlüyken bizimkiler çok zayıf. Kongre, bu Obama dönemi yasalarını ve diğer yasaları da değiştirmeli, hemen ŞİMDİ! Demokrat Partililer yolumuzu kesiyor — istiyorlar ki insanlar kontrolsüz şekilde ülkemize aksın… Bu SUÇTUR! Bugün güçlü şekilde eyleme geçeceğiz.''

DUVARIN İHALESİ PENTAGON'UN BAŞINA MI YIKILACAK?

Dün Meksika sınırına asker konuşlandırma önerisini Savunma Bakanı Jim Mattis'le görüştüğünü aktaran Trump, ''Bu işi askerlerle yapacağız. Duvarı inşa edene ve sağlam bir sınır güvenliğine sahip olana kadar, sınırımızı askerlerle koruyacağız'' dedi. Daha önce milyarlarca dolar tutması beklenen duvarın maliyetinin Meksika tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, son olarak duvarın maliyetinin Savunma Bakanlığı (Pentagon) bütçesinden karşılanmasını gündeme getirmişti.