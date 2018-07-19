Trump'tan Erdoğan'a papaz Brunson çağrısı

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu devam ederken ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"TAM BİR REZALET":Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

TUTUKLULUK KARARINI UTANÇ OLARAK NİTELEDİ

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Trump, Andrew Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararını bir "utanç" olarak nitelendirdi. ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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