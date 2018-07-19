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Trump'tan Erdoğan'a papaz Brunson çağrısı

Trump'tan Erdoğan'a papaz Brunson çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, tutuklu bulunan Rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu. ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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Eklenme Tarihi: 19-07-2018 08:14 - Güncelleme: 19-07-2018 08:14

Terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutuklanan ABD uyruklu din adamı Andrew Craig Brunson'un tutukluluğu devam ederken ABD Başkanı Trump, rahip Brunson'un serbest bırakılması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"TAM BİR REZALET":Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

TUTUKLULUK KARARINI UTANÇ OLARAK NİTELEDİ
Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan açıklama yapan Trump, Andrew Brunson'un tutukluluğunun devam etmesi kararını bir "utanç" olarak nitelendirdi.  ABD'li rahip Brunson'un Türkiye'de görülen davası dün görülmüş ve tutukluluğunun devamına karar verilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR21 YORUM

  • ***GECELERİN YARGICI *** 19 Temmuz 2018 09:15 kazma turp Okararı sen veremezsin haddini bil

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