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Trump'tan endişe veren Venezuela mesajı 'Büyük olaylar olacak'

Trump'tan endişe veren Venezuela mesajı 'Büyük olaylar olacak'

VENEZUELA'da başlayan yönetim krizi bitmek bilmiyor. Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu artık tanımadığını belirten ABD Başkanı Trump sosyal medya hesabından endişe veren bir açıklama yaptı.

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Eklenme Tarihi: 30-01-2019 15:30 - Güncelleme: 30-01-2019 15:30

VENEZUELA'da muhalifler ve iktidardaki Maduro arasında başlayan gerilimin bitmek bilmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımadığını söyledikten sonra yaşanan gerilimde bugün sıcak bir gelişme yaşandı. Maduro’nun muhalifi Guaido’yu desteklediğini açıkça duyuran Trump bugün çok sık kullandığı Twitter’da bir mesaj yazdı.

Trump, “Maduro, ABD’nin yaptırımları ve petrol gelirlerinin azalmasının ardından Venezuela’da muhaliflerle müzakereye hazır. Guaido, Venezuela Yüksek Mahkemesi tarafından hedefte. Bugün devasa gösteriler olması bekleniyor. ABD’liler ikinci bir uyarıya kadar Venezuela’ya gitmemeli” ifadesini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Abd yi anlamak 30 Ocak 2019 16:32 Apple Mc donalds Marlboro Dodge vb ürünleri kullanmayı bırakalım. Başka türlü üzemezsiniz abd yi.

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