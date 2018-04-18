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Trump'tan çok sert Türkiye Twiti! Papaz kudurttu...

Trump'tan çok sert Türkiye Twiti! Papaz kudurttu...

ABD Başkanı Donald Trump, FETÖ ve PKK'ya yardım suçlarından tutuklu yargılanan ABD'li Papaz Andrew Craig Brunson tahliye edilmeyince kudurdu. Trump, "Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 08:33 - Güncelleme: 18-04-2018 09:09

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü FETÖ ve PKK adına suç işlediği iddiasıyla 35 yıl hapis cezası istemiye yargılanan ABD vatandaşı papaz Andrew Craig Brunson'un tahliye edilmemesine fena bozuldu. Sabaha karşı Türkiye'ye sert eleştiriler yönelettiği bir tweet atan Trump, "Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor" iddiasında bulundu. 

DAHA ÖNCE ERDOĞAN'DAN İSTEMİŞTİ... Trump, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinde Brunson'un tahliye edilmesini talep etmiş ancak karşılık görmemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan bu taleple ilgili daha sonra yaptığı bir açıklamada "Ver papazı (Fethullah Gülen) al papazı" demişti.

Papaz Brunson'u kurtaramayan Trump bu sabaha karşı kişisel Twitter hesabından Türkiye'ye sert eleştiriler yöneletti. Trump'ın bu sabaha karşı attığı tweet'te şu ifadeler yer alıyor...

BEN DAHA FAZLA CASUSUMDUR... "Amerika'da iyi bir beyefendi ve Hrıstiyan lider olan Rahip Brunson yok yere Türkiye'de yargılanıyor ve zulme uğruyor. Ona casus diyorlar ben ondan daha fazla casusumdur. Umuyorum ki evine ve ait olduğu güzel ailesine dönmesine izin verilecek."

"SEN BİR AJAN OLACAK KADAR ZEKİ DEĞİLSİN..." ABD Başkanı Trump'ın tweetinin altına binlerce yorum yapıldı. Chrys Stevenson isimli kullanıcı, Trump'ın 'Ben Brunson'dan daha casusum' ifadesine atıfta bulunarak, "İroni o ki; bu muhtemelen doğru" dedi. Bir Twitter kullanıcısı, "Trump casus olmak için gereken zekâya sahip değil" yazdı. 

ABD'nin gözü kulağı bu davada! Tutuklu Papaz ne dedi?..

ABD'li papaz Brunson için karar verildi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR16 YORUM

  • Misafir 18 Nisan 2018 09:35 Adam diyor ki sıkıysa gelin beni alın.

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