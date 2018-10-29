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Trump'tan büyük tehdit! 'Ordumuz sizi bekliyor'

Trump'tan büyük tehdit! 'Ordumuz sizi bekliyor'

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ABD'ye doğru yola çıkan 'göçmen kervanına' ilişkin, "Bu, ülkemizi işgaldir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak" ifadelerini kullandı.

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Eklenme Tarihi: 29-10-2018 19:27 - Güncelleme: 29-10-2018 19:27

Twitter hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, "Bizim güney sınırımıza doğru gelen kervana çok sayıda çete üyesi ve bazı kötü insanlar karışıyor. Lütfen geri dönün. Yasal süreçlerden geçmeden ABD'ye kabul edilmeyeceksiniz. Bu, ülkemizi işgal etmektir ve ordumuz sizi (sınırda) bekliyor olacak" paylaşımında bulundu.

Öte yandan Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Amerikan askeri yetkililerine dayandırdığı haberinde, "ABD ordusu, Meksika'dan kuzeye doğru ilerleyen mültecilerin oluşturduğu kervana karşı ABD'nin güneybatı sınırına 5 bin asker sevk etmeyi planlıyor" iddiasında bulundu.

Gazete, gönderilen askerlerin güneydeki göçmen krizi ile mücadele operasyonunun ilk aşamasında sınıra yakın bölgelere konuşlandırılacağını ileri sürdü. 

5 bin askerin bin 800'ünün Teksas, bin 700'ünün Arizona, kalan bin 500'ünün ise Kaliforniya eyaletine sevkedileceği iddia edilirken, askerlerin bir kısmının bu bölgelere gelmeye başladığı ve aralık ayının ortalarına kadar bölgede kalacakları öne sürüldü.

"SAYI VERMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

Pentagon Sözcüsü Laura Seal, yaptığı açıklamada, "Planlama devam ediyor. Talep edilen görevleri gerçekleştirecek kuvvetlerin seçimi veya toplam sayısına ilişkin açıklamada bulunmak için henüz çok erken" ifadesini kullandı.

Geçen hafta ABD'nin bölgeye 800 asker konuşlandıracağı iddia edilmiş ancak Pentagon bu iddiaları kabul etmemişti.

7 BİNDEN FAZLA KİŞİ YER ALIYOR

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan göçmen kervanına 7 binden fazla kişinin katıldığını bildirmişti. 
Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına gelen göçmenleri durduramadığını belirterek, 'acil durum' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirdiğini açıklamıştı.

Trump, ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti. 
Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da bulunduğu göçmenlerden, geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini bildirmişti.

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