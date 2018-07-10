Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine: Aptallar

The New York Times'ın konuşma ile ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump mart ayında Putin'i telefonla aradığında görüşmelerini engellemeye çalışan Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını umursamamasını söyledi. Kaynak, Trump'ın Putin'e "Onlar aptal insanlar, onları dinlememelisin" dediğini söyledi.

Haberde yer alan bir başka iddia da Beyaz Saray yardımcılarının Trump'ın Putin'in 18 Mart'ta Rusya'da yapılan seçimlerde edindiği zaferden dolayı tebrik etmesini engellemeye çalıştığıydı. İddiaya göre, Trump yaptığı bu aramada da Putin'e Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

TAM FORMATTA İLK GÖRÜŞME 16 TEMMUZ'DA

Putin ve Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez tam formatta bir yüzyüze görüşme gerçekleştirmesi ve ikili ilişkiler ile Suriye gibi birçok konuyu ele alması bekleniyor.