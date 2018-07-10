The New York Times'ın konuşma ile ilgili doğrudan bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump mart ayında Putin'i telefonla aradığında görüşmelerini engellemeye çalışan Beyaz Saray yetkililerinin açıklamalarını umursamamasını söyledi. Kaynak, Trump'ın Putin'e "Onlar aptal insanlar, onları dinlememelisin" dediğini söyledi.
Haberde yer alan bir başka iddia da Beyaz Saray yardımcılarının Trump'ın Putin'in 18 Mart'ta Rusya'da yapılan seçimlerde edindiği zaferden dolayı tebrik etmesini engellemeye çalıştığıydı. İddiaya göre, Trump yaptığı bu aramada da Putin'e Rusya ile ABD arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.
TAM FORMATTA İLK GÖRÜŞME 16 TEMMUZ'DA
Putin ve Trump'ın 16 Temmuz'da Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez tam formatta bir yüzyüze görüşme gerçekleştirmesi ve ikili ilişkiler ile Suriye gibi birçok konuyu ele alması bekleniyor.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Trump'tan Beyaz Saray yetkililerine: Aptallar haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
Vladimir Putin, 7 Ekim 1952 tarihinde, SSCB döneminde adı Leningrad olan Sankt Petersburg kentinde doğdu. Leningrad Devlet Üniversitesi Hukuk Bölümü'nden 1975'te mezun olan Putin, yüksek lisansını ekonomi alanında yaptı.DEVAMI »
ABD'nin 45. başkanı Donald Trump oldu. Peki kimdir Donald Trump, kaç kez evlendi son eşi Melania Trump ile ne zaman evlendi? Donald Trump'ın başkanlık seçimi ve hikayesi. Donald John Trump (d. 14 Haziran 1946; Queens, New York); ABD'lDEVAMI »
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER