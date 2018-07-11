Trump'tan Almanya'ya çok ağır suçlama! Rusya'nın esiri...

ABD Başkanı Donald Trump, Brüksel'deki NATO zirvesi henüz başlamadan Almanya'yı hedef alan açıklamalar yaptı. Trump, Almanya'nın Rusya ile yaptığı 'uygunsuz' gaz anlaşması nedeniyle Moskova'nın 'esiri' haline geldiğini savundu.

NATO zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile kahvaltıda bir araya gelen Trump "Almanya Rusya'nın bir esiri çünkü enerjisinin çok büyük bölümünü Rusya'dan sağlıyor" dedi.

ONLARI RUSLARDAN KORUMAK İÇİN PARA ÖDEMEMİZ UYGUNSUZ... ABD Başkanı Trump, en zengin Avrupa ülkesi olan Almanya'nın Moskova ile gaz anlaşmaları yapılmasını desteklerken ABD'nin Avrupa'ya Rusya'dan korunmaları için para ödemesinin 'uygunsuz' olduğunu da söyledi.

BİZİM ONLARI KORUMAMIZ GEREKİYOR... Daha önce AB ülkelerini NATO'nun savunma harcamalarına yeterince katkı yapmamakla eleştiren Trump sözlerini "Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyorlar. Ve bizim onları Rusya'ya karşı korumamız gerekiyor" diye sürdürdü.